Amichevoli 2022, Osimhen-Raspadori: il Napoli supera 3-1 in rimonta il Crystal Palace

Il Napoli batte 3-1 il Crystal Palace nella seconda amichevole della pausa invernale grazie alla doppietta realizzata da Giacomo Raspadori e alla rete messa a referto da Victor Osimhen; inutile l’iniziale vantaggio britannico firmato da Wilfried Zaha. Gli azzurri, dunque, bissano il successo ottenuto nella prima uscita contro i turchi dell’Antalyaspor.

Su un terreno di gioco appesantito dalle avverse condizioni meteorologiche, la formazione azzurra decide di avere un approccio alla sfida abbastanza soft. Ad ogni modo gli uomini di Luciano Spalletti si dimostrano più propositivi rispetto agli inglesi, che fanno un po’ di fatica ad uscire dalla loro metà campo. Al 33′ però è proprio la squadra allenata da Patrick Vieira a passare in vantaggio grazie alla rete di Wilfried Zaha che, su assist di Olise, infila alle spalle di Meret con un preciso diagonale. Neanche il tempo di gioire per i britannici, che tre minuti più tardi i partenopei agguantano il pareggio con una bellissima giocata di Victor Osimhen, bravo a scavalcare un avversario con il sombrero e a fulminare Butland. Si va a riposo sul parziale di 1-1.

Nella ripresa il Napoli effettua la consueta girandola di sostituzioni, cambiando buona parte degli uomini in campo. Al 65′ ci pensa il solito Giacomo Raspadori a firmare il gol del sorpasso azzurro: Gaetano recupera palla e serve l’ex Sassuolo, che fulmina Butland con un destro sotto l’incrocio dei pali. A questo punto il Crystal Palace si sbilancia in avanti per cercare il pareggio e all’81’ subisce il 3-1, firmato ancora una volta da Raspadori, bravo a sfruttare l’assist del neo-entrato Zanoli. Il club partenopeo, dunque, porta a casa il successo e guarda con fiducia alla ripresa del campionato.