Amichevoli invernali: l’Udinese cede nel finale all’Athletic Bilbao, decide Inaki Williams

L’Udinese perde di misura contro l’Athletic Bilbao, nell’amichevole invernale di prestigio in vista della ripresa dei campionati. Buona partita per i friulani, che subiscono il possesso palla avversario ma resistono e anzi riescono in diverse situazioni a ripartire in contropiede. A decidere l’incontro, terminato 0-1, è Inaki Williams a quattro minuti dal fischio finale.

LA PARTITA – Gli spagnoli assumono fin dai primi minuti il predominio nel possesso palla, anche se il primo pericolo per l’Udinese arriva solo verso il quarto d’ora, quando Silvestri è reattivo sul colpo di testa di Williams. Il primo pericolo portato dai friulani arriva dopo la mezz’ora con Bijol, che devia una punizione calciata da Pereyra ma trova solo l’esterno della rete. Sul ribaltamento di fronte, ancora Silvestri dimostra di essere già in forma per la ripresa del campionato, deviando il tiro di Villalibre. L’ultimo sussulto del primo tempo è ancora di marca basca, con Williams che non centra lo specchio di testa.

A poco più di mezz’ora dal termine della partita, Pereyra sfiora il palo e Unai Simon è strepitoso sul tentativo a botta sicura di Arslan. La ripresa è ovviamente condizionata dai numerosi cambi, da una parte e dall’altra, e sono sempre gli spagnoli ad essere più pericolosi. Villalibre impegna severamente Silvestri, dopo un campanile alzato da Perez, e nel finale arriva il meritato vantaggio per gli iberici: Inaki Williams, reduce dal mondiale, si invola in contropiede sulla sinistra, battendo Silvestri nell’uno contro uno.