Amichevole, la Fiorentina travolge l’Always Ready: 9-0 con tripletta di Ikone

La Fiorentina travolge 9-0 i boliviani dell’Always Ready nel test amichevole del Franchi. Al 12′ Dodò arriva in posizione offensiva e crossa un pallone comodo per Ikone da appoggiare in rete. La rete del raddoppio porta la firma di Bianco con un tiro dalla distanza non trattenuto dal portiere ospite. Al 24′ fa quasi tutto Saponara che avvia l’azione e va in area a raccogliere il cross di Dodò per la deviazione vincente. Al 31′ Ikonè firma il poker su invito di Bonaventura che in contropiede evita Roca, uscito avventurosamente, e appoggia al francese il pallone per il 4-0. Al 40′ c’è la tripletta dell’ex Lille che salta due avversari entrando in area dal vertice sinistro, e poi piazza il mancino ad incrociare sul primo palo. Nella ripresa c’è spazio per la punizione vincente di Biraghi (49′), il tiro vincente dalla distanza di Mandragora (71′) e gli ultimi due sigilli di Benassi (76′) e Kouame (79′).