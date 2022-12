Amichevole invernale 2022: un ottimo Torino batte 4-1 il Monza in trasferta

Il Torino batte il Monza in un test amichevole che sa già di Serie A. Buon prova dei ragazzi di Juric. Buon condizione fisica per la squadra granata che ha dominato il match dopo un primo quarto d’ora di rodaggio. Bene Vlasic, autore di una doppietta in due minuti, subentrato al 60′ parso in ottima condizione dopo il Mondiale disputato in Qatar con la sua Croazia. Buone trame offensive del Monza che però è mancato in fase realizzativa. Torino e Monza torneranno in campo nel 2023, nel primo turno di Serie A dopo la sosta Mondiali. I ragazzi di Juric ospiteranno il Verona, fanalino di coda con soli 5 punti. Il Monza volerà in trasferta a Firenze per affrontare la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Nel primo tempo parte meglio il Monza che prova a palleggiare nella metà campo avversaria. Il Torino sale di giri nella parte centrale della prima frazione e inizia a far valere la propria superiorità tecnica e fisica. Dopo 15 minuti di assedio, il Monza cede con Marlon che con un retro passaggio sbagliato sorprende Di Gregorio in uscita e regala il vantaggio ai ragazzi di Juric. Prende fiducia il Torino che trova il gol del raddoppio con una grande incursione di Radonjic che serve Vojvoda che con un gran destro a giro batte Di Gregorio per la seconda volta in 10 minuti. Prova a reagire il Monza senza però rendersi pericoloso dalle parti di Milinkovic-Savic.

Secondo tempo a ritmi piuttosto bassi con diversi cambi che spezzettano e rallentano il gioco. Poche occasioni con il Torino che si preoccupa più della fase difensiva che di quella offensiva. Monza con buone idee ma che fatica a concretizzare le avanzate offensive. Entra Vlasic e la partita cambia. Il trequartista croato, in condizione migliore rispetto agli altri 21 in campo dopo il Mondiale disputato, mette a segno il terzo e il quarto gol in due minuti, sfruttando un altro errore di Marlon e trovando un gran destro a giro. Rovella si guadagna un rigore al 73′ che Caprari trasforma con freddezza trovando il gol della bandiera per il Monza.