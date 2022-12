Amichevole, il Napoli batte 3-2 l’Antalyaspor

Il Napoli batte 3-2 l’Antalyaspor nel primo test del ritiro in Turchia. Spalletti propone il 4-2-3-1, con Politano, Raspadori, Kvaratskhelia e Osimhen in campo tutti assieme, oltre ad Elmas nei due di centrocampo. Servono 9′ per assistere al primo gol: Raspadori sguscia via in area sulla sinistra e trova l’incrocio dei pali con un gran destro a giro. Al 15′ ci pensa Politano – che spaventa Spalletti dopo un colpo alla gamba destra – con un tiro sul primo palo che inganna il portiere avversario. Nella ripresa, spazio a Daniel Hysaj, Demme, Gaetano, Ndombele, Simeone, Zerbin, Zedadka. Ma in avvio di secondo tempo c’è il gol dell’Antalyaspor con Mehmedi. A riportare il Napoli sul +2 ci pensa il solito Raspadori che trova l’angolo lontano con un gran destro dopo l’assist di Ndombele. Nel finale ci prova anche Simeone ma il suo destro dal limite si stampa sul palo. A ridurre il parziale ci pensa Ozmert che si prende l’incarico di una punizione dal limite e schiaffia la palla sotto l’incrocio alle spalle di Marfella.