Amichevole Fiorentina, 2-1 al Bastia: a segno Jovic e Barak

La Fiorentina ha battuto 2-1 la squadra francese del Bastia in un test amichevole disputato allo stadio “Armand Cesari” in terra corsa. A segnare le reti per la formazione gigliata prima il difensore Igor, con un colpo di testa al 14′ della ripresa, e poi Barak, in gol 5 minuti dopo. Prova convincente per i viola, che hanno dimostrato una buona solidità difensiva e anche un certo progresso nei movimenti tattici e nella condizione atletica. Fiorentina nel primo tempo due volte vicina al gol fra il 24′ e il 25′ prima con Ikonè di testa su assist di Cabral e poi con quest’ultimo su cross da sinistra di Distefano, con ottima risposta, in questo caso del portiere francese Placide. I viola a inizio ripresa hanno protestato per un possibile fallo da rigore commesso in area sul subentrato Kayode. A ruota la rete del vantaggio, segnata da Igor. Su assist di Bianco il 2-0, realizzato da Barak. A 8 minuti dalla fine annullata prima una rete a Jovic, per fuorigioco; subito dopo è arrivato il gol del Bastia, con Santelli.

Vincenzo Italiano ha mandato in campo dal primo minuto una Fiorentina disposta con il 4-2-3-1 con Gollini in porta, difesa con Dodò, Martinez Quarta, Ranieri e Biraghi, la coppia Mandragora e Amatucci a centrocampo, con Cabral unica punta. Alle sue spalle il tridente formato da Ikonè, Bonaventura e Distefano. Nella ripresa spazio, via via, a tutti gli uomini presenti in panchina, a eccezione di Terracciano e Biagetti. Non hanno disputato il test amichevole, perché non convocati, Terzic e Maleh, rimasti a Firenze perché febbricitanti, Koaumé, che accusa una lombalgia, Castrovilli, che sta seguendo un programma personalizzato per tornare all’attività agonistica, Sottil, operatosi tre settimane fa alla schiena, Nico Gonzalez, infortunatosi con l’Argentina poco meno di un mese fa, Zurkowski reduce dal Mondiale disputato con la Polonia, e Amrabat, ancora impegnato con il suo Marocco in Qatar. Il programma in casa Fiorentina prevede per domani un’unica seduta di allenamento.