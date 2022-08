Amichevole estiva 2022: tra Napoli ed Espanyol è 0-0, ma in campo c’è tanto nervosismo

by Christian Poliseno

Victor Osimhen - Foto LiveMedia/Agostino Gemito

Termina 0-0 il match tra Napoli ed Espanyol, amichevole estiva in preparazione della prossima stagione calcistica 2022/23. La partita, disputata allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, ha visto anche la presenza del Presidente della FIGC Gabriele Gravina.

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE

La cronaca

La gara inizia subito con Osimhen on fire, che ci prova in tutti i modi. Sinistro, destro e anche di testa, ma prima la difesa avversaria, poi il portiere, ed infine la scarsa precisione gli impediscono di andare a rete. Il nigeriano è anche il più presente in costruzione di gioco, nonché il migliore in campo, ma la sfida con Lecomte la vince proprio quest’ultimo. In chiusura di primo tempo si scatena una rissa in campo, con addirittura il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che entra sul terreno di gioco per protestare.

La seconda frazione inizia con i massicci cambi degli azzurri. Spalletti ne cambia infatti 5, altri 5 li cambierà al 70′, lasciando il solo Lozano in campo. Poco accade nel secondo tempo, sono soprattutto gli spagnoli a fare di più, ma Contini si difende bene. Nel finale scoppia una nuova rissa in campo, con addirittura De Laurentiis che, questa volta, lascia direttamente lo stadio Patini. Nessun gol da segnalare. La gara termina 0-0.