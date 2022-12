Amichevole 2022, l’Udinese batte 2-0 il Lecce: decidono le reti di Beto e Perez

L’Udinese si impone 2-0 sul Lecce nel match amichevole, disputato a meno di un mese dalla ripresa del campionato di Serie A 2022/2023: decidono le reti messe a referto da Beto e Perez. Un buon test per entrambe le squadre, che hanno ricevuto delle interessanti indicazioni dai rispettivi calciatori.

IL TABELLINO

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

La formazione giallorossa si dimostra molto attiva e vivace sin dal primo minuto di gioco, rendendosi pericolosa con l’asse Strefezza-Di Francesco. Silvestri, però, è in grande spolvero e neutralizza tutte le conclusioni avversarie, difendendo la propria porta. Al 23′ i bianconeri trovano il gol del vantaggio grazie al solito Beto che, su suggerimento di Success, aggancia la sfera e supera Bleve con un preciso diagonale. Qualche minuto più tardi Marco Baroni è anche costretto a sostituire Pongracic per un problema fisico, schierando al suo posto Baschirotto. Si va a riposo sul parziale di 1-0.

In apertura di ripresa l’Udinese realizza subito il raddoppio con un colpo di testa di Nehuen Perez sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il Lecce, dunque, si ritrova con le spalle al muro e costretto a tentare di recuperare ben due gol di svantaggio. A rendersi pericolosi sono sempre i friulani che, in ben tre frangenti, vanno molto vicini al tris con uno scatenato Bijol. Negli ultimi minuti di gioco i pugliesi provano a riaprire l’incontro, andando a segno con Oudin, ma la marcatura viene annullata per un fuorigioco dello stesso attaccante giallorosso. L’Udinese, dunque, porta a casa un bel successo sul Lecce a pochi giorni dalla ripresa della Serie A.