Amichevole 2022: successo di misura per la Roma, Casa Pia battuto 1-0

Termina 1-0 il match tra Roma e Casa Pia, match amichevole in preparazione della ripresa della stagione nel 2023. La partita, disputata allo stadio Municipal di Albufeira, è stata decisa dalla rete di Stephan El Shaarawy al 34′. Buone indicazioni dunque per Josè Mourinho, in vista del ritorno in campo a gennaio.

La cronaca

In avvio di partita i ritmi in campo sono molto blandi, con la Roma che tiene spesso il possesso del pallone senza però riuscire a trovare spazi nella fitta linea difensiva avversaria. L’unica azione degna di nota infatti si verifica al 3’, quando Pellegrini serve El Sharaawy sul lato destro dell’area e mette al centro. Il pallone però attraversa tutta l’area di rigore senza che nessuno riesca ad intervenire. Al 7’ poi prova a farsi vedere il Casa Pia, con una conclusione dal limite dell’area che termina non molto distante dai pali di Svilar. Al 15’ la Roma si fa vedere in avanti, ancora con El Sharaawy, che questa volta conclude da destra sfiorando la rete del vantaggio.Al 19’ poi altra chance per i giallorossi con El Sharaawy, questa volta servito da Pellegrini a centro area. L’attaccante così incrocia, ma tira alto sopra la traversa avversaria. Al 32’ poi attimi di ansia per Pellegrini, costretto ad uscire dal campo per infortunio facendo spazio a Matic. Per il capitano giallorosso si tratta però solo di una forte contusione alla tibia sinistra. Al 34’ allora si sblocca il match, con El Shaarawy che parte da sinistra, si accentra e incrocia, mettendo il pallone in rete e portando avanti la Roma. Al 42’ poi i giallorossi hanno con Zaniolo l’occasione per raddoppiare, che si fa però ipnotizzare dal portiere avversario. Il primo tempo si conclude così sull’1-0 in favore della Roma.

Nel secondo tempo in avvio i ritmi sono davvero blandi in campo, con poche occasioni da rete e intensità messa sul terreno di gioco da entrambe le compagini. Il primo sussulto arriva al 51’, con un colpo di testa di Ibanez di poco a lato su cross di Zaniolo. Al 75’ poi Celik prova a rendersi pericoloso, con un tiro dal limite dell’area rientrando da destra. La conclusione è potente ma poco precisa, terminando a lato rispetto ai pali del Casa Pia. Le occasioni scarseggiano poi per i restanti minuti di match, nonostante le forze fresche inserite dai due allenatori in zona offensiva. Il match così termina sull’1-0 in favore della Roma di Mourinho.