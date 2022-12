Amichevole 2022: allo stadio Grande Torino vince la noia, è 0-0 tra i granata e la Cremonese

Termina in parità l’amichevole invernale tra Torino e Cremonese. Allo stadio Grande Torino entrambe le squadre cercano il gol a più riprese ma senza trovarlo e si accontentano dunque dello 0-0. In un test che profumava di Serie A tra la formazione di Alvini e i granata, rientrati da poco dal ritiro in Spagna, si gioca a ritmi molto bassi ed a regnare è l’equilibrio. Le due squadre si portano comunque a casa anche delle cose positive, anche in virtù del fatto che il risultato non era la cosa più importante.

CRONACA – Primo tempo in cui vince la noia e in cui le occasioni da gol si contano sulle dita di una mano. La più clamorosa è sicuramente quella che capita sui piedi di Schuurs sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Un super Carnesecchi però si supera e respinge di piede, tenendo a galla i suoi. Per il resto qualche conclusione debole da entrambe le parti che non impensierisce i rispettivi portieri. Da segnalare invece l’infortunio del giovane Ilkhan, costretto ad uscire alla mezz’ora di gioco in seguito ad un contrasto con un avversario. Al suo posto Adopo.

Nella ripresa, i due allenatori inseriscono forze fresche dalla panchina ma il copione non cambia. La retroguardia del Torino non è impeccabile e concede qualche errore, ma ci pensa Milinkovic-Savic a rimediare dicendo no agli avversari. Allo stesso tempo, però, le occasioni migliori capitano ai granato, poco cinici sotto porta. Senza neppure un minuto di recupero, arriva il triplice fischio dell’arbitro che manda le squadre sotto la doccia. E’ 0-0 allo stadio Grande Torino.