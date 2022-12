Amichevole 2022, non basta Tomori: il Milan cade 2-1 sotto i colpi dell’Arsenal

Il Milan finisce ko 2-1 sotto i colpi dell’Arsenal nel match amichevole valevole per la Dubai Super Cup 2022: decidono le reti messe a segno da Martin Odegaard e Reiss Nelson; inutile il colpo di testa vincente di Fikayo Tomori nel finale.

Dopo alcuni minuti di studio tra le due compagine, i rossoneri vanno molto vicini al gol del vantaggio con Origi, che si libera di un avversario e lascia partire un bel destro a giro che si stampa sulla traversa. Gli uomini guidati da Stefano Pioli vivono un buon momento, conquistando ben quattro corner consecutivi, ma al 21′ sono i Gunnersi a passare in vantaggio con Martin Odegaard che, direttamente su calcio di punizione, pennella una traiettoria imprendibile per Tatarusanu. I ritmi di gioco restano abbastanza bassi e soltanto un clamoroso errore di Tatarusanu regala il raddoppio alla squadra inglese: Vieira recupera palla e serve Reiss Nelson, che deposita agevolmente in fondo al sacco. Si va a riposo sul parziale di 2-0.

Nella ripresa mister Stefano Pioli effettua la solita girandola di sostituzioni per dare minutaggio alla maggior parte dei componenti della rosa e provare ad invertire la rotta della sfida. Il Milan cerca di fare la gara, ma non riesce mai a creare pericoli dalle parti di Hein, mentre l’Arsenal con le sue ripartenze crea affanno nella retroguardia rossonera. Al 78′, quando sembra quasi tutto finito, Fikayo Tomori trova il colpo di testa vincente su un perfetto cross di Tonali e riapre la contesa. Nei minuti finali la formazione italiana tenta un assalto non troppo convinto e così i Gunners portano a casa il successo per 2-1.