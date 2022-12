Amichevole 2022, lo Spezia batte 3-0 il Servette: gol di Strelec, Bastoni e Maldini

Lo Spezia batte il Servette 3-0 nella prima amichevole del ritiro spagnolo. Ritmi bassi nel primo tempo. Ci prova la formazione svizzera con uno schema su punizione dopo 6′: Stevanovic arriva al tiro, ma la conclusione è imprecisa. Lo Spezia risponde con Caldara che pesca in area Holm: il colpo di testa del laterale non preoccupa Frick. Nella seconda metà del primo tempo la squadra di Gotti inizia a provarci dalla distanza con Verde, ma senza fortuna. Al 40′ c’è il gol del vantaggio bianconero: Moutinho crossa dalla sinistra, Sala calcia, Frick respinge ma lo fa sui piedi di Strelec che sul tap in non perdona. Al 54′ c’è il 2-0: dopo un tocco di mano in area, l’arbitro assegna il rigore e Bastoni dagli undici metri non sbaglia. Al 77′ il tris: Sanca pesca in profondità Maldini che a tu per tu col portiere firma la rete del definitivo 3-0.