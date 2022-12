Amichevole 2022, la Juventus batte l’Arsenal con 2 autogol. Sorpresa Barbieri

Una Juventus di giovani e seconde linee batte l’Arsenal 2-0 nell’amichevole invernale dell’Emirates Stadium. Gli autogol di Xhaka e Holding premiano i bianconeri nella tana della capolista in Premier League. Massimiliano Allegri schiera tanti volti nuovi: c’è spazio per Riccio, Barbieri, Barrenechea e Soulè. La Juve soffre, ma regge. La prima occasione è dei gunners: Nelson (costretto poi ad uscire per infortunio) sfonda sulla sinistra e libera il destro trovando solo l’esterno della rete. Al 34′ Rugani sbaglia e serve a Nketiah la palla dell’1-0, ma il guardialinee vede un fuorigioco e annulla. A sorpresa la Juve chiude in vantaggio la prima frazione: Fagioli crossa dalla destra, Xhaka nel tentativo di liberare stacca di testa e devia nella sua porta. L’autogol non cambia il copione del match. L’Arsenal fa la partita, la Juventus aspetta.

Buone indicazioni per Allegri da Tommaso Barbieri, classe 2002, migliore in campo del match. Kean fa a sportellate e quando può fa salire la squadra. La rosa di Arteta, senza i titolarissimi, ha poche idee. La Juventus si riaffaccia dalle parti di Ramsdale con un tiro d’esterno destro di Fagioli, ma la palla non prende il giro giusto. Nella ripresa si rivede anche Iling-Junior. È una delle note positive in una serata che alza autostima e morale. E nel recupero c’è persino il 2-0: proprio Iling Junior penetra in area e calcia, Holding devia il tiro in rete per il definitivo 2-0.