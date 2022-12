Amichevole 2022, Kean in gol: la Juventus batte 1-0 il Rijeka

La Juventus batte 1-0 il Rijeka nella penultima amichevole del 2022 grazie ad un gol di Kean all’Allianz Stadium. La prima occasione è per gli ospiti: Prince arriva a tu per tu con Szczesny che riesce a murarlo, ma in seconda battuta è Locatelli a salvare sulla linea in modo decisivo su Marin. Al 14′ la Juventus si affaccia alla porta avversaria con Soulè: scambio con Milik e mancino da fuori con palla fuori non di molto. Tra il 23′ e il 32′ Kean sfiora il gol due volte su spunto di Kostic: prima spreca con un destro alto da due passi su cross del serbo, poi manda a lato con un colpo di testa da posizione favorevole. Nella ripresa c’è spazio per Perin, Aké, Iling-Junior, Miretti, Barrenechea, Barbieri (fresco di rinnovo) e Compagnon. L’occasione più nitida ce l’ha Miretti che sfrutta uno splendido lancio ma sbaglia completamente il tiro col destro. Al 73′ è Kean, dopo le chance fallite del primo tempo, a portare in vantaggio i bianconeri: Akè ruba palla e serve l’ex Everton che salta con un rimpallo il portiere e appoggia in rete. La Juventus tornerà in campo venerdì 30 dicembre contro lo Standard Liegi sempre all’Allianz Stadium (stavolta a porte aperte).