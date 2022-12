Amichevole 2022, Fiorentina sull’1-1 col Monaco: Ranieri in gol

La Fiorentina non va oltre l’1-1 contro il Monaco nell’amichevole precampionato. Dopo i successi contro Rapid Bucarest e Borussia Dortmund, arriva un pareggio per i viola di Italiano. La rete del vantaggio nasce da uno schema: Bonaventura e Saponara fraseggiano, Benassi calcia, Aguilar respinge e sul tap in Ranieri non sbaglia. Pochi minuti dopo ci prova Biraghi su punizione, ma il tiro è fuori misura. Al 34′ c’è la grande occasione del Monaco con Caio Henrique che dal limite dell’area colpisce la traversa. Nella ripresa c’è il gol del pareggio dei francesi: al 60′ sugli sviluppi di un calcio piazzato, Badiashile di testa serve a Boadu il pallone dell’1-1. Entrano Barak, Duncan e Jovic. Fuori Mandragora, Bonaventura e Bianco. Nel finale però si abbassano i ritmi e le due squadre si accontentano del pareggio.