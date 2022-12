Amichevole 2022, il Bologna piega 1-0 il Verona: decide un gol di Orsolini

Il Bologna supera l’Hellas Verona mediante il punteggio di 1-0 grazie ad una rete realizzata da Riccardo Orsolini, nell’amichevole disputata a circa due settimane dalla ripresa del campionato di Serie A 2022/2023. Un piccolo assaggio del torneo italiano, che ripartirà mercoledì 4 gennaio con la sedicesima giornata.

Nei minuti iniziali della sfida le due squadre si concedono una lunga fase di studio. I primi a farsi vedere in zona offensiva sono i rossoblù, che di provano con un’imprecisa conclusione dalla distanza di Arnautovic. La formazione gialloblù reagisce timidamente con un’iniziativa di Kallon, che però viene disinnescato dalla difesa avversaria. Quando il primo tempo sembra avviarsi verso la conclusione, gli uomini guidati da Thiago Motta passano in vantaggio grazie al gol di Riccardo Orsolini: si va a riposo sullo 0-1.

Nella ripresa l’Hellas Verona prova a riorganizzare le idee per agguantare il pareggio, ma non riesce mai a costruire delle concrete occasioni che possano impensierire Skorupski. Il Bologna, dal suo canto, prova a colpire in contropiede anche con le forze fresche inserite dal Thiago Motta. Dopo altre girandole di sostituzioni il punteggio non cambia, così gli emiliani portano a casa un successo di misura grazie ad Orsolini.