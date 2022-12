Amichevole 2022, l’Atalanta travolge 10-1 il Crema: poker di Zapata, doppietta di Muriel

L’Atalanta travolge 10-1 il Crema, formazione che milita in Serie D, nella sua ultima amichevole invernale prima della ripresa del campionato di Serie A 2022/2023, fissata al 4 gennaio a La Spezia: decidono il poker di Duvan Zapata, la doppietta di Luis Muriel e le reti messe a segno da Ruslan Malinovskyi, Mario Pasalic, Davide Zappacosta, Giorgio Scalvini.

Nella prima frazione di gara la squadra guidata dal tecnico Gian Piero Gasperini passa in vantaggio dopo appena undici minuti con un gran mancino di Ruslan Malinovskyi e, una decina di minuti più tardi, firma il raddoppio con Duvan Zapata. Poco dopo la mezz’ora anche Mario Pasalic si iscrive al tabellino dei marcatori e, in pieno recupero, va a segno anche Davide Zappacosta. Si va, dunque, a riposo sul parziale di 4-0.

In apertura di ripresa segna ancora Duvan Zapata, che realizza la sua personale doppietta. L’Atalanta, come prevedibile, continua a dominare mentre il Crema fa molta fatica ad uscire dalla propria metà campo e a rendersi pericoloso in zona offensiva. Al 65′ la formazione ospite trova il guizzo giusto per firmare il gol della bandiera, ma la Dea ristabilisce immediatamente le distanze con un calcio di rigore trasformato da Luis Muriel. Nel finale c’è tempo anche per il poker di Duvan Zapata, la doppietta di Luis Muriel e la rete di Giorgio Scalvini.