Albiol elogia il Napoli: “Percorso impeccabile, può arrivare almeno in semifinale di Champions”

L’ex difensore del Napoli, Raul Albiol, nel corso di un’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha elogiato il percorso netto che hanno fatto finora i partenopei in Champions League: “Spalletti e la squadra hanno fatto un grande lavoro, secondo me possono arrivare almeno in semifinale. E’ una competizione molto difficile e il cammino dipende anche dai sorteggi, ma gli azzurri hanno un ottimo organico. Il loro andamento è stato impeccabile sia in campionato sia in Champions. Kim? L’ho visto per la prima volta con il Napoli e ai Mondiali con la Corea del Sud. E’ un bel difensore, un altro grande colpo di Giuntoli”.