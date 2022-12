Agnelli parlò con Percassi: “Devo stare fermo. La Guardia di Finanza ci guarda”

Nel faldone delle indagini relative all’inchiesta Prisma sui conti della Juventus spunta anche una conversazione telefonica tra l’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli e l’ad dell’Atalanta Luca Percassi (non indagato). “Su un numero di elementi che abbiamo, io in questo momento devo stare fermo — dice l’ormai ex numero 1 bianconero, come riportano i quotidiani in edicola — perché abbiamo Consob, Guardia di Finanza e qualsiasi cosa che ci stan guardando (…) su gli ultimi due anni. Allora io vorrei chiudere questa roba qua e poi tornare a mettere a posto, consapevole di quello che abbiamo, le varie situazioni»