Addio a Mihajlovic, Giorgia Meloni alla camera ardente al Campidoglio

Giorgia Meloni ha reso omaggio a Sinisa Mihajlovic. La premier è arrivata nel primo pomeriggio nella camera ardente in Campidoglio dove si è trattenuta con la vedova del campione serbo, Arianna. “Hai lottato come un leone in campo e nella vita. Sei stato esempio e hai dato coraggio a molti che si trovano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto come un sergente di ferro, hai dimostrato di avere un gran cuore. Sei e resterai sempre un vincente. A Dio Sinisa Mihajlovic”, aveva scritto sui social.