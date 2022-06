Abbonamenti Lazio 2022/23: modalità, prezzi, prelazione e vendita libera

by Simone Caravano

Tifosi Lazio - Foto Antonio Fraioli

La Lazio ha comunicato, sul proprio profilo ufficiale, tutte le informazioni riguardanti la campagna abbonamenti per la stagione 2022/23. In primo luogo la vendita partirà giovedì 23 giugno alle ore 10.00 e terminerà mercoledì 10 agosto alle ore 19.00. Tuttavia la società biancoceleste specifica che gli abbonati alla stagione 2019/20, potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto o avranno la possibilità di sceglierne uno nuovo fino alle ore 19.00 di mercoledì 20 luglio. Dopo questa data, dunque, inizierà il periodo di vendita libera fino alle 19.00 del 10 agosto. L’abbonamento comprende le 19 gare interne del campionato di Serie A e la prima partita casalinga di Coppa Italia. La Lazio poi specifica che a tutti gli abbonati, la società metterà a disposizione alcuni servizi aggiuntivi, specificati ed elencati nel comunicato ufficiale sul sito del club. Tra questi la personalizzazione gratuita della nuova maglia, se acquistata da luglio presso i Lazio Style 1900.

Per quanto riguarda i prezzi l’abbonamento in Curva Nord intero avrà il costo di 296 euro, così come nei distinti, mentre il prezzo sale per i posti in Tribuna Tevere, dai 449 euro ai ai 700 euro a seconda della posizione. e per quelli in Tribuna Monte Mario, 800 euro. Il settore più costoso sarà quello della Tribuna D’Onore, il cui prezzo è di 3.600 euro. In ogni settore poi ci sono sconti per gli Under 16, gli Over 65, per le donne, gli aquilotti e gli invalidi 100%.