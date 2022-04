Sassuolo, Carnevali: “Squadra B? C’è un motivo se l’unica ad averla è la Juventus”

by Antonio Sepe

Allianz Stadium Juventus - Foto Sportface

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto durante un evento a Tor Vergata, Roma, toccando vari temi legati al mondo del calcio. Tra questi la crescita dei giovani attraverso le squadre B: “Il problema non è il Sassuolo che non ce l’ha. Al contrario, bisognerebbe chiedersi come mai ce l’abbia esclusivamente la Juventus. Devono cambiare le regole, altrimenti è inutile creare una seconda squadra. Tali formazioni B dovrebbero rappresentare un percorso di crescita per preparare i giovani alla prima squadra. La filosofia attuale però è nettamente diversa. Inoltre bisogna fare in modo che i costi non siano proibitivi. Confido nella FIGC e in un suo intervento su quest’importante argomento“.