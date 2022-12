San Siro, il sindaco Sala: “Sgarbi? Non ho più parole da spendere”

“Non penso ci siano più parole da spendere. C’è da agire, do ragione a Matteo Salvini sul fatto che ognuno qua deve fare la sua parte. Io la farò ma non certo cambiando opinione rispetto a quello che ho sempre detto. Vedremo”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando le parole del sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, secondo cui è partito l’iter per vincolare lo stadio di San Siro e salvarlo dall’abbattimento .