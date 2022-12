Sampdoria-TS Galaxy oggi in tv: orario e diretta streaming amichevole 2022

Il programma con la data, l’orario e la diretta streaming di Sampdoria-TS Galaxy, amichevole invernale 2022. Primo test invernale in Turchia per i blucerchiati al Calista Sports Center di Kadriye. Calcio d’inizio questo pomeriggio, domenica 11 dicembre, alle ore 15.30 italiane. La partita verrà trasmessa in diretta su DAZN e in streaming sull’app ufficiale esclusivamente per gli abbonati.