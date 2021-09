Sambenedettese, il Tar del Lazio approva la richiesta di iscrizione alla Serie D

by Antonio Sepe

Stadio Riviera delle Palme Sambenedettese - Foto Luigi936 (CC BY-SA 4.0

Buone notizie per l’AS Sambendettese, che potrà prendere parte al prossimo campionato di Serie D. Nonostante il club non fosse stato ammesso alla Serie C, il Tar del Lazio ha infatti accolto il ricorso e permetterà alla società di richiedere l’iscrizione alla prossima Serie D. “La domanda va accolta con riferimento alla sospensione dell’art. 52, comma 10, delle NOIF – si legge – nella parte in cui prevede che il presidente federale, d’intesa con il presidente della LND, previo parere della Commissione all’uopo istituita, possa consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società a un campionato della Lnd, anche in soprannumero, senza tuttavia chiedere, in via preventiva, alla società titolare del titolo sportivo di manifestare il proprio interesse per tale opzione e, in caso positivo e previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa citata, di essere ammessa al campionato di serie D“. Il club dovrà quindi saldare la tassa di iscrizione e poi fornire la documentazione necessaria.