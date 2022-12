Ronaldo: “Non ho firmato per l’Al Nassr”

“Se ho firmato per l’Al Nassr? No, non è vero”. Cristiano Ronaldo smentisce le voci su una sua possibile firma per gli arabi dell’Al Nassr dopo la vittoria del suo Portogallo contro la Svizzera agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Nelle ultime ore si è ipotizzato di un’offerta da capogiro da parte di una delle squadre più importanti del calcio saudita con un contratto di circa 200 milioni di euro, ma il portoghese ha dichiarato che al momento non c’è nulla.