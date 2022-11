I risultati, le vincite e il montepremi del trentacinquesimo concorso del nuovo Totocalcio con le partite del 20-24 novembre 2022. Torna il Totocalcio con la schedina che vede ovviamente protagonista i Mondiali di Qatar 2022, ma non solo, visto che alcune giocate riguardano anche partite di Serie C. Ricordiamo che è la formula scelta a fare la differenza, visto che si può andare per il 3, 5, 7, 9, 11 e per il noto 13. Queste allora sono dunque le vincite con i risultati di tutte e venti le partite giocabili selezionate dall’Agenzia dei monopoli di stato.

LA SCHEDINA DEL 20-24 NOVEMBRE

RISULTATI TOTOCALCIO 20-24 NOVEMBRE

PANNELLO A (EVENTI OBBLIGATORI)

1. Messico – Polonia X

2. Stati Uniti – Galles X

3. Qatar – Ecuador 2

4. Svizzera – Camerun 1

5. Marocco – Croazia X

6. Uruguay – Repubblica di Corea X

7. Danimarca – Tunisia X

8. Portogallo – Ghana 1

PANNELLO B (EVENTI OPZIONALI)

9. Inghilterra – Iran 1

10. Belgio – Canada 1

11. Francia – Australia 1

12. Spagna – Costa Rica 1

13. Argentina – Arabia Saudita 2

14. Germania – Giappone 2

15. Senegal – Olanda 2

16. Brasile – Serbia 1

17. Virtus Francavilla – Taranto 1

18. Foggia – Audace Cerignola 2

19. Pontedera – Fiorenzuola 1

20. ACR Messina – Potenza X

LE VINCITE

FORMULA TRE: 124 (9,00 euro a testa)

FORMULA CINQUE: 63 (49,00 euro a testa)

FORMULA SETTE: 55 (176,00 euro a testa)

FORMULA NOVE: 2 (7.675,00 euro a testa)

FORMULA UNDICI: 0

FORMULA TREDICI: 0