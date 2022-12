Rissa fuori da una discoteca a Brescia, denunciato il fratello di Balotelli

di Sofia Cioli 41

Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, è stato denunciato per rissa avvenuta fuori da una discoteca a Brescia. Secondo le accuse, il ragazzo avrebbe colpito con un pugno un 26enne procurandogli una “frattura plurilineare scomposta del pavimento dell’orbita sinistra con frammenti ossei infossati nel seno mascellare” come indicato nel referto del pronto soccorso da cui è partita poi la segnalazione ai carabinieri. Oltre a Enock sono stati denunciati anche il rapper Prince The Goat e un altro amico che gli avrebbe fatto da body guard durante la serata. La rissa sarebbe avvenuta la notte tra il 22 e il 23 dicembre.