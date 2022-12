La giunta regionale della Campania, riunitasi oggi, ha deciso di stanziare 500mila euro per finanziare i lavori di ristrutturazione dello stadio Maradona di Napoli. Il restyling si svolgerà in vista dell’incontro tra Italia e Inghilterra, in programma il 23 marzo 2023 nell’ambito delle qualificazioni a Euro 2024.