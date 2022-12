PSV-Milan domani in tv: orario e diretta streaming amichevole 2022

Il programma con l’orario e la diretta streaming di PSV-Milan, amichevole 2022. Ultimo test per la formazione di Pioli in vista della ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio contro la Salernitana. I rossoneri sono reduci da due sconfitte nelle scorse amichevoli contro Arsenal e Liverpool, e puntano a una vittoria contro gli olandesi per riprendere fiducia e ricominciare la stagione al meglio. Calcio d’inizio alle ore 18.15 di venerdì 30 dicembre. La partita verrà trasmessa in diretta su DAZN e sui canali di Sky Sport Uno, Sky Sport rispettivamente ai numeri 201 e 251 della piattaforma.