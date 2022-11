Probabili formazioni Tunisia-Francia: terza giornata Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Tunisia-Francia, match della terza giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio 2022. La partita è in programma alle 16:00 di mercoledì 30 novembre. La diretta tv sarà assicurata da Rai 2 e da Rai play in streaming. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti, la moviola e gli approfondimenti più interessanti sulla partita. Senza Benzema e Lucas Hernandez oltre a Pogba e Kante, la selezione di Deschamps cerca i tre punti. La Tunisia va a caccia dell’impresa contro una delle nazionali favorite.

TUNISIA – Spazio al 3-4-1-2 con Jebali e Msakni in attacco, supportati da Ben Slimane. Skhiri e Laidouni a centrocampo. Bronn, Meriah e Talbi pronti in difesa.

FRANCIA – Possibile turno di riposo per Giroud. Si scalda Thuram, con Dembele, Griezmann e Mbappè alle sue spalle. Theo Hernandez sulla sinistra, senza suo fratello Lucas. Deschamps studia anche il sostituto: spunta l’ipotesi Camavinga terzino.

Le probabili formazioni di Tunisia-Francia

Tunisia (3-4-1-2): Dahmen; Bronn, Meriah, Talbi; Drager, Skhiri, Laidouni, Abdi; Ben Slimane; Jebali, Msakni

Ballottaggi: Msakni 55% – Sliti 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Upamecano, Konaté, T. Hernandez; Camavinga, Veretout; Coman, Griezmann, Mbappé; Thuram

Ballottaggi: Thuram 55% – Giroud 45%; Veretout 60% – Rabiot 40%

Indisponibili: L. Hernandez

Squalificati: –