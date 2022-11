Probabili formazioni Serbia-Svizzera: terza giornata Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Serbia-Svizzera, match della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. La terza giornata è sinonimo di verdetti e le due nazionali cercano i tre punti alle porte degli ottavi. Quale sarà il risultato finale? Non resta che scoprirlo. Vlahovic, Milinkovic-Savic, Tadic, Kostic. Tanti talenti in campo per la Serbia. La Svizzera si affida all’ultimo Mondiale di Shaqiri e alla fame in zona gol di Embolo. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti, oltre alla moviola e agli approfondimenti. Seguite con noi le novità sulle probabili formazioni della sfida in programma alle 20:00 di venerdì 2 dicembre.

SERBIA – Kostic sulla fascia, Vlahovic in attacco. Poi i Milinkovic, Milenkovic e uno tra Lukic e Ilic. Ancora tanta Italia in campo con i balcanici. Più Mitrovic dell’altro rappresentante della Serie A Jovic.

SVIZZERA – Embolo l’intoccabile, Shaqiri a destra con licenza di accentrarsi. Sow e Varga confermati. Freuler e Xhaka i punti fermi di un centrocampo che sta convincendo.

Le probabili formazioni di Serbia-Svizzera

Serbia (3-5-2): V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Pavlovic, Veljkovic; A. Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Sivic, Tadic, Kostic; Vlahovic, Mitrovic

Ballottaggi: Lukic 60% – Ilic 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Svizzera (4-3-3): Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo.

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –