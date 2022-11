Le probabili formazioni di Portogallo-Uruguay, match della seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Fischio d’inizio alle 20:00 di lunedì 28 novembre con le due squadre a caccia dei tre punti nel grande big match di questo girone. La partita potrà essere seguita in diretta sui canali Rai (Ri 1 in questo caso) e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Cristiano Ronaldo vuole prendersi la scena, ma dovrà fare i conti con la garra della retroguardia della nazionale di Alonso. Salutato Tabarez, il nuovo Ct sogna l’impresa ma deve gestire Cavani e Suarez, in ballottaggio l’uno con l’altro per il ruolo di partner di Darwin Nunez.

PORTOGALLO – Ballottaggio tra Leao e Joao Felix. A centrocampo più Carvalho di Vitinha. In difesa Danilo e Dias dovrebbero formare la diga contro Nunez. Cristiano Ronaldo intoccabile al centro del tridente.

URUGUAY – De Arrascaeta dovrebbe agire a supporto delle due punte. Una è sicura ed è Nunez. L’altra uscirà dal ballottaggio tra Suarez e Cavani. Valverde intoccabile a centrocampo.

Le probabili formazioni di Portogallo-Uruguay

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Danilo, Dias, Mendes; Neves, Carvalho, B. Fernandes; B. Silva, Cristiano Ronaldo, Leao

Ballottaggi: Carvalho 55% – Vitinha 45%; Leao 55% – Joao Felix 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Uruguay (4-3-1-2): Rochet; Varela, Coates, Gimenez, Olivera; Valverde, Bentancur, Vecino; De Arrascaeta; Suarez, Nunez

Ballottaggi: Olivera 60% – Vina 40%; Vecino 60% – Torreira 40%; Suarez 60% – Cavani 40%; De Arrascaeta 55% – Pellistri 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –