Probabili formazioni Napoli-Lazio: quattordicesima giornata Serie A 2021/2022

by Mattia Zucchiatti

Luciano Spalletti - Foto Marti

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio, match della quattordicesima giornata di Serie A 2021/2022. Le due squadre scenderanno in campo alle 20:45 di domenica 28 novembre con l’obiettivo dei tre punti. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

NAPOLI – Tanti assenti: Osimhen e Anguissa su tutti, mentre Insigne è da valutare. Mertens dovrebbe agire da unica punta. Demme e Fabian Ruiz pronti a partire dal 1′ a centrocampo.

LAZIO – Immobile dal 1′, ok anche Pedro. Cataldi si riprende il posto in mediana. Nessun dubbio in difesa.

Le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens

Ballottaggi: Demme 55% – Lobotka 45%; Insigne 55% – Elmas 45%

Indisponibili: Osimhen, Zanoli, Anguissa, Politano, Ounas, Insigne (In dubbio)

Squalificati: –

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro

Ballottaggi: Cataldi 60% – Lucas Leiva 40%

Indisponibili: Marusic

Squalificati: –