Probabili formazioni Milan-Venezia: quinta giornata Serie A 2021/2022

by Mattia Zucchiatti

Stefano Pioli - Foto Antonio Fraioli

Le probabili formazioni di Milan-Venezia, match della quinta giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 20:45 di mercoledì 22 settembre a San Siro con le due squadre impegnate per i tre punti in palio e con obiettivi diversi. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e Sky. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

MILAN – Pioli conta di recuperare Ibrahimovic con Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers sulla trequarti. Kessie e Tonali in mediana.

VENEZIA – Okereke, Henry e Johnsen nel tridente d’attacco. Zanetti ritroverà a pieno regime Peretz a centrocampo. Out Lezzerini, Fiordilino, Haps e Sigurdsson.

Le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Rebic

Ballottaggi:

Indisponibili: Calabria, Krunic, Giroud, Ibrahimovic, Bakayoko, Kjaer

Squalificati: –

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Busio, Vacca; Okereke, Henry, Johnsen

Ballottaggi: Okereke 55% – Heymans 45%

Indisponibili: Lezzerini, Fiordilino, Haps e Sigurdsson

Squalificati: –