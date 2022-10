Le probabili formazioni di Milan-Chelsea, match della quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2022/2023. Dopo il 3-0 dell’andata, la squadra di Pioli cerca la vittoria tra le mura di un San Siro interamente sold out. Si gioca alle 21:00 di martedì 11 ottobre e Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della partita. Il centrocampista Ismaël Bennacer ha fatto autocritica dopo il match di andata: “Fa male perdere così. In Champions bisogna alzare il livello. Rivedremo la partita e lavoreremo sui nostri errori”. C’è da sfatare il tabù della Premier League. Il Milan ha vinto solo una delle ultime 11 partite di Champions League contro squadre inglesi (P2 S8). Stefano Pioli vuole invertire un altro trend in questa sua fortunatissima esperienza alla guida della squadra rossonera. Intanto, ecco le probabili formazioni di Milan-Chelsea.

MILAN – Torna Theo Hernandez tra i titolari. Spera di farcela Messias mentre De Ketelaere è in ballottaggio con Brahim Diaz. Non sono in discussione per ovvi motivi Leao e Giroud.

CHELSEA – Senza l’infortunato Fofana, tocca a Chalobah. Mount, Aubameyang e Sterling nel reparto offensivo.

Le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tătăruşanu; Dest, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Krunić, De Ketelaere, Rafael Leão; Giroud

Ballottaggi: Krunic 55% – Messias 45%; De Ketelaere 55% – Brahim Diaz 45%

Indisponibili: Saelemaekers, Florenzi, Kjaer, Ibrahimovic, Calabria, Messias (In dubbio)

Squalificati: –

Chelsea (3-4-3): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Kovačić, Chilwell; Mount, Aubameyang, Sterling.