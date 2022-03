Probabili formazioni Milan-Bologna: trentunesima giornata Serie A 2021/2022

by Mattia Zucchiatti

Le probabili formazioni di Milan-Bologna, gara valida per la trentunesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 20:45 di lunedì 4 aprile nella cornice dello Stadio San Siro. L’obiettivo è consolidare la vetta e i rossoneri cercano i tre punti. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

MILAN – Kalulu e Tomori al centro della difesa. Tonali e Bennacer i favoriti in mediana, mentre Kessie potrebbe essere confermato sulla trequarti alle spalle di Giroud, ancora favoririto su Ibra.

BOLOGNA – Orsolini e Soriano pronti ad agire alle spalle dell’unica punta Arnautovic. Svanberg e Schouten in mediana, Santander torna tra i convocati.

Le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud

Ballottaggi: Giroud 65% – Ibrahimovic 35%

Indisponibili: Bakayoko, Kjaer

Squalificati: –

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini, Soriano; Arnautovic

Ballottaggi: –

Indisponibili: Dominguez, Kingsley, Mbaye

Squalificati: –