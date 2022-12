Probabili formazioni Marocco-Spagna: ottavi di finale Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Spagna-Marocco, match degli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Si gioca alle 16:00 di martedì 6 dicembre e Luis Enrique sfida Regragui con l’obiettivo del pass qualificazione dopo il finale thriller del girone C. Quale sarà l’esito di questo match? Da un lato c’è una delle nazionali favorite, dall’altra una delle sorprese. Amrabat si è già preso la scena contro avversarie di lusso, ma stavolta Pedri e Gavi vogliono vincere il duello personale contro il centrocampista della Fiorentina. La partita potrà essere seguita in diretta sui canali Rai oltre che in streaming su Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

MAROCCO – Boufal e Ziyech agiranno nel tridente con En Nesyri. Amallah e Ounahi ai lati di Amrabat a centrocampo. Hakimi e Mazraoui in difesa. Da valutare la condizione degli intoccabili.

SPAGNA – Busquets ha evitato il giallo da diffidato e sarà della partita. Asensio più di Morata al centro del tridente con Olmo e Torres. Gavi e Pedri i due titolarissimi del centrocampo.

Le probabili formazioni di Marocco-Spagna

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, E. Garcia, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo.

Ballottaggi: Olmo 55% – Morata 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –