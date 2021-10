Probabili formazioni Lazio-Marsiglia: terza giornata Europa League 2021/2022

by Mattia Zucchiatti

Luis Alberto - Foto Antonio Fraioli

Le probabili formazioni di Lazio-Marsiglia, match della terza giornata della fase a gironi di Europa League. Dopo la vittoria sull’Inter, la squadra di Maurizio Sarri cerca i tre punti contro i francesi per portarsi a sei punti in classifica nel girone. Potrete seguire la partita in diretta tv su Sky Sport e Dazn oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV. Si gioca alle 18:45 di giovedì 21 ottobre.

LAZIO – Turn over moderato per Sarri che proporrà Luiz Felipe e Acerbi in difesa viste le squalifiche in campionato. Radu va verso l’esordio al posto di Hysaj con Lazzari sulla destra. Luis Alberto dal 1′, chance per Cataldi.

Le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Ballottaggi: Radu 55% – Hysaj 45%; Zaccagni 60% – Pedro 40%; Basic 55% – Milinkovic-Savic 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Marsiglia (4-2-3-1): Pau Lopez; Lirola, Alvaro, Saliba, Peres; Guendouzi, Gueye; Under, Harit, Gerson; Milik