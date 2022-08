Probabili formazioni Lazio-Bologna: prima giornata Serie A 2022/2023

by Mattia Zucchiatti

Manuel Lazzari - Foto LiveMedia/Cucco Ricucchi

Le probabili formazioni di Lazio-Bologna, match della prima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 18:30 di domenica 14 agosto nella cornice di un Olimpico che si appresta a riaccogliere i biancocelesti. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn e Sky. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

LAZIO – Tanti volti nuovi. Romagnoli e Patric in difesa. Marcos Antonio si gioca il posto con Cataldi in regia. Un posto per tre: Basic avanti a Luis Alberto e Vecino. Poi le certezze: da Immobile a Milinkovic-Savic. Curiosità per Maximiano.

BOLOGNA – Mihajlovic schiera un 3-5-2. Soumaoro, Medel e Bonifazi la soluzione di una difesa orfana di Theate. Dominguez, Schouten e Soriano pronti a centrocampo. Davanti tocca ad Orsolini ed Arnautovic.

Le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro

Ballottaggi: Marcos Antonio 55% – Cataldi 45%; Basic 55% – Luis Alberto 45%

Indisponibili: –

Squalificati: Casale

Bologna (3-4-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Cambiaso; Arnautovic, Orsolini

Ballottaggi: Orsolini 55% – Barros 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –