Probabili formazioni Giappone-Costa Rica: seconda giornata Mondiali Qatar 2022

di Mattia Zucchiatti 46

Le probabili formazioni di Giappone-Costa Rica, match della seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Domenica 27 novembre alle 11:00 le due nazionali si contenderanno i tre punti cruciali per le sorti del gruppo E della rassegna iridata. Grande attesa per questa sfida con i due Ct che cercano un passo in più verso gli ottavi di finale. Non sono mancati i problemi per Moriyasu. Yuta Nakayama è stato rimosso a causa di un infortunio, venendo sostituito l’8 novembre da Shūto Machino. Il Ct si affida al talento a disposizione: Endo e Minamino su tutti. In casa Costa Rica c’è regolarmente il capitano Bryan Ruiz.

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

GIAPPONE – Minamino l’intoccabile, come Kamada e Kubo alle spalle di Maeda. Non manca qualità al Giappone. Endo e Morita dovrebbero agire a centrocampo. Nagatomo, ex conoscenza del nostro calcio, uno dei riferimenti della difesa.

COSTA RICA – Si insiste sul 4-2-3-1 con Campbell riferimento offensivo. Capitan Ruiz agisce tra le linee, mentre Tejeda e Borges presidieranno la zona di centrocampo. Duarte in difesa.

Le probabili formazioni di Giappone-Costa Rica

Giappone (4-2-3-1): Gonda; Tomiyasu, Yoshida, Itakura, Nagatomo; Endo, Morita; Minamino, Kamada, Kubo; Maeda.

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –

Costa Rica (4-2-3-1): Navas; Fuller, Duarte, Calvo, Matarrita; Borges, Tejeda; Torres, Ruiz, Bennette; Campbell.

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –