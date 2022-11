Probabili formazioni Galles-Inghilterra: terza giornata Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Galles-Inghilterra, match valevole per la terza giornata del girone B dei Mondiali di Qatar 2022. Ultima gara della fase a gironi per entrambe le squadre, che hanno come obiettivo concludere nel migliore dei modi questa prima parte della rassegna iridata. Il commissario tecnico inglese, Gareth Southgate, dopo i recenti successi, potrebbe decidere di effettuare un parziale turnover per arrivare agli ottavi di finale con le batterie cariche. Per quanto concerne i gallesi, invece, Page dovrebbe giocarsela contro i migliori nella speranza di portare a casa preziosi punti. La sfida andrà in scena alle ore 20:00 di martedì 29 novembre, chi riuscirà ad avere la meglio? Sportface.it seguirà l’evento in diretta con approfondimenti, pagelle ed highlights, mentre di seguito vi propone le possibili scelte dei due commissari tecnici.

Le probabili formazioni di Galles-Inghilterra

Galles (3-4-3): Ward, Cabango, Rodon, Davies; Roberts, Morrell, Ramsey, Williams; James, Bale, Johnson.

Ct: Page.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Foden, Mount, Sterling; Kane.

Ct: Southgate.