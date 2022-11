Probabili formazioni Francia-Polonia: ottavi di finale Mondiali di Qatar 2022

Le probabili formazioni di Francia-Polonia, match degli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 in programma alle 16:00 di domenica 4 dicembre. Grande attesa per vedere all’opera Kylian Mbappè e Robert Lewandowski. Ma non sono le uniche stelle, perché c’è un Milan-Juve come sfida nella sfida: Olivier Giroud contro Wojciech Szczesny, due dei protagonisti fin qui di un Mondiale ricco di sorprese (e di rigori parati). Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale ma anche con le notizie legate alle probabili scelte dei due commissari tecnici. La partita, come sapete, la potrete seguire sui canali Rai in esclusiva.

FRANCIA – Pochi dubbi per Deschamps che schiererà Giroud al centro dell’attacco con Dembele, Griezmann e Mbappè a supporto. Dopo il turn over nell’ultimo turno della fase a gironi, spazio di nuovo ai titolarissimi.

POLONIA – Milik e Lewandowski come coppia d’attacco. Zielinski e Frankowski (favorito su Zalewski possibili laterali inediti del 4-4-2. Gli ‘italiani’ Glik e Kiwior confermati al centro della difesa.

Le probabili formazioni di Francia-Polonia

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Upamecano, Konaté, T. Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud

Ballottaggi: –

Indisponibili: L. Hernandez, Benzema

Squalificati: –

Polonia (4-4-2): Szczesny, Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Zielinski, Krychowiak, Bielik, Frankowski; Milik, Lewandowski

Ballottaggi: Frankowski 55% – Zalewski 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –