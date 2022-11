Probabili formazioni Francia-Danimarca: seconda giornata Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Francia-Danimarca, match valevole per la seconda giornata del gruppo D dei Mondiali di calcio di Qatar 2022. La rassegna iridata procede spedita ed è già tempo di tornare in campo per i campioni del Mondo in carica, che vanno a caccia di un successo fondamentale in ottica qualificazione agli ottavi di finale. Nonostante le numerose assenze, su tutte quelle di Karim Benzema e Paul Pogba, i Bleu vogliono provare a ripetere la grande impresa compiuta oltre quattro anni fa in Russia. I danesi, dal loro canto, possono candidarsi al ruolo di grande sorpresa del torneo e sperano di arrivare il più lontano possibile. La Nazionale scandinava è reduce dall’ottimo Europeo dello scorso anno, in cui riuscì a raggiungere la semifinale. Calcio d’inizio previsto alle ore 17:00 di sabato 26 novembre, chi riuscirà ad avere la meglio?

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Upamecano, Konaté, T. Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud

Ct: Deschamps

Danimarca (3-4-3): Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen; Wass, Hojbjerg, Skov, Maehle; Eriksen, Dolberg, Skov Olsen.

Ct: Hjulmand.