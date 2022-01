Probabili formazioni Fiorentina-Lazio: ventiquattresima giornata Serie A 2021/2022

by Mattia Zucchiatti

Riccardo Sottil - Foto Antonio Fraioli

Le probabili formazioni di Fiorentina-Lazio, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022. Grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti nella cornice dello stadio Franchi. Fischio d’inizio alle 20:45 di sabato 5 febbraio. Potrete seguire la partita in diretta su Dazn e su Sky Sport oltre che in streaming su Sky Go.

FIORENTINA – Con Vlahovic in partenza, si scalda Piatek che prenderà il posto del serbo. Nel tridente spazio anche a Ikone e Gonzalez. Positivo Torreira, si prepara Pulgar. Squalificato Odriozola.

LAZIO – Da valutare Pedro e Acerbi. Si preparano in caso di forfait Felipe Anderson e Radu. Cataldi si riprende il posto a centrocampo.

Le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Ikone, Piatek, Gonzalez

Ballottaggi: Ikone’ 55% – Callejon 45%; Duncan 55% – Castrovilli 45%

Indisponibili: Torreira, Saponara

Squalificati: Odriozola

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Ballottaggi: Luis Alberto 60% – Basic 40%; Felipe Anderson 55% – Pedro 45%; Radu 60% – Acerbi 40%

Indisponibili: Pedro (In dubbio), Acerbi (In dubbio)

Squalificati: –