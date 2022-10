Probabili formazioni Dinamo Zagabria-Milan: Champions League 2022/2023

Le probabili formazioni di Dinamo Zagabria-Milan, match match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League 2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 25 ottobre. Una partita fondamentale per i rossoneri, che nel proprio raggruppamento sono costretti a rincorrere Chelsea e Salisburgo. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola della partita di San Siro. Di seguito, ecco le probabili formazioni di Dinamo Zagabria-Milan.

MILAN – De Ketelaere torna titolare visto l’infortunio di Diaz, mentre Giroud e Leao dovrebbero completare l’attacco. Gabbia nuovamente in difesa al fianco di Tomori.

Le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud

Ballottaggi: Brahim Diaz 55% – 45%; Giroud 60% – Origi 40%

Indisponibili: Calabria, Florenzi, Saelemaekers, Ibrahimovic, Maignan, Diaz (in dubbio)

Squalificati: –

Dinamo Zagabria (4-2-3-1: Livakovic; Ristovski, Sutalo, Lauritsen, Stefulj; Misic, Ljubicic; Orsic, Baturina, Spikic; Petkovic.

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –