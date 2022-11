Probabili formazioni Corea del Sud-Portogallo: terza giornata Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Corea del Sud-Portogallo, match della terza giornata del girone H dei Mondiali di Qatar 2022. Ultimo atto della prima fase a gruppi della rassegna iridata, in cui le due Nazionali vanno a caccia di un successo importante in vista degli ottavi di finale. La formazione asiatica dovrebbe schierare il suo classico 4-4-2-, affidandosi principalmente alle giocate dell’attaccante del Tottenham Son Heung-min e alla solidità difensiva del centrale del Napoli Kim Min-Jae. Per quanto concerne i lusitani, invece, il commissario tecnico Fernando Santos potrebbe decidere di fare del turnover, magari concedendo spazio a qualche giocatori che finora ha avuto un minore minutaggio, come l’attaccante del Milan Rafael Leao. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 16:00 di venerdì 2 dicembre, chi avrà la meglio? Ecco di seguito le possibili scelte dei commissari tecnici di Corea del Sud e Portogallo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TUTTE LE PARTITE

Le probabili formazioni di Corea del Sud-Portogallo

Corea del Sud (4-4-2): Kim Seung-gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-Jae, Kim Jin-Su; Lee Kang-in, Hwang In-beom, Lee Jae-sung, Na Sang-ho; Son Heung-min, Hwang Hee-chan.

Ct: Gomes Bento.

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Danilo, Dias, Mendes; Neves, Carvalho, B. Fernandes; B. Silva, Cristiano Ronaldo, Leao.

Ct: Santos.