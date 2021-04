Probabili formazioni Cagliari-Roma: trentatreesima giornata Serie A 2020/2021

by Mattia Zucchiatti

Borja Mayoral, Foto Antonio Fraioli

Le probabili formazioni di Cagliari-Roma, match della trentatreesima giornata di Serie A 2020/2021. Le due squadre scenderanno in campo alla Sardegna Arena alle 18:00 di domenica 25 aprile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le parole dei protagonisti e la moviola.

CAGLIARI – Semplici spera di recuperare Cragno. Joao Pedro e Cerri probabili centravanti titolari nel 3-5-2 di partenza.

ROMA – Probabile turn over in vista del Manchester United. Mirante troverà posto tra i pali, Fazio e Juan Jesus cercano una maglia da titolari al posto dello squalificato Ibanez. Anche Pastore scalpita con Carles Perez alle spalle di Borja Mayoral. Torna Diawara dalla squalifica.

Le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Cerri

Ballottaggi: Joao Pedro 65% – Pereiro 35%; Lykogiannis 55% – Zappa 45%

Indisponibili: Sottil, Rog, Tramoni

Contagiati: Cragno

Squalificati: Nainggolan

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Calafiori; Carles Perez, Pastore; Borja Mayoral

Ballottaggi: Veretout 60% – Villar 40%; Juan Jesus 55% – Cristante 45%

Indisponibili: Zaniolo, Smalling, Pedro, Kumbulla, El Shaarawy, Spinazzola (In dubbio)

Squalificati: Ibanez