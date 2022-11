Probabili formazioni Australia-Danimarca: terza giornata Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Australia-Danimarca, match valevole per la terza giornata del gruppo D dei Mondiali di calcio di Qatar 2022. Tutto pronto per l’ultimo turno della fase a girone prima di iniziare le sfide ad eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Il ct Arnold proverà a giocarsi il tutto per tutto con il miglior undici possibile, affidandosi alle giocate di Hrustic e alle reti di Cummings. Per quanto concerne gli scandinavi, invece, Hjulmand potrebbe optare per qualche scelta differente, ma non dovrebbe comunque rinunciare a leader come Kjaer ed Eriksen. Possibile conferma dal 1′ anche per l’esterno dell’Atalanta Joakim Maehle e per l’ex attaccante del Bologna Andrea Skov Olsen. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 16:00 di mercoledì 30 novembre, chi riuscirà ad avere la meglio? Ecco di seguito le possibili scelte dei due commissari tecnici.

Le probabili formazioni di Australia-Danimarca

Australia (4-3-3): Ryan; Atkinson, Souttar, Wright, Behich; Irvine, Mooy; Leckie, Hrustic, Mabil; Cummings.

Ct: Arnold.

Danimarca (3-4-3): Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen; Wass, Hojbjerg, Skov, Maehle; Eriksen, Dolberg, Skov Olsen.

Ct: Hjulmand.