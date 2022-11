Probabili formazioni Argentina-Australia: ottavi di finale Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Argentina-Australia, match degli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Si gioca alle 20:00 di sabato 3 dicembre e le due nazionali sono pronte a contendersi il pass per il prossimo turno. L’ultima nazionale ad aver affrontato gli oceanici agli ottavi è stata l’Italia e il finale lo conosciamo tutti. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Inoltre, vi terremo aggiornati nel corso di questa marcia d’avvicinamento con tutte le informazioni sulle probabili formazioni della partita.

ARGENTINA – Lautaro o Alvarez. L’interista in vantaggio, ma l’attaccante del City scalpita. Fernandez in regia, Mac Allister intoccabile. Ancora panchina per Dybala.

AUSTRALIA – Goodwin, Duke e Leckie nel tridente. Confermatissimo Souttar al centro della difesa. Mooy, Irvine e McGree a centrocampo. Il bresciano Karacic sulla destra.

Le probabili formazioni di Argentina-Australia

Argentina (4-3-3): Martínez; Montiel, Otamendi, Lisandro, Acuña; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Di María, Lautaro, Messi.

Ballottaggi: Lautaro 60% – Alvarez 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Australia (4-3-3): Ryan, Karacic, Souttar, Rowles, Behich; Mooy, Irvine, McGree; Leckie, Duke, Goodwin

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –